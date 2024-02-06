Умер академик РАН, фармаколог Владимир Кукес
Академик РАН, один из основоположников школы клинической фармакологии в стране Владимир Кукес умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщили в Сеченовском университете.
«Ушел из жизни один из основоположников отечественной школы клинической фармакологии, профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Сеченовского университета ... академик РАН Владимир Григорьевич Кукес», — говорится в заявлении.
Отмечается, что академик впервые в России предложил изучение комплексных вопросов клинической фармакологии с исследованием фармакокинетики, фармакодинамики, взаимодействия и побочного действия препаратов. Кроме того, ученый разработал и внедрил способы определения концентрации отечественных и иностранных лекарств в биологических средах организма, а также доказал необходимость острого лекарственного теста для подбора дозы препарата, прогнозирования клинического эффекта и риска возможных побочных действий.
Кукес создал свыше 400 научных работ, 6 монографий, более 100 методических пособий для врачей и студентов. За свою работу ученый был удостоен звания «Заслуженный деятель науки», Ордена Почета, многих премий.
Ранее стало известно о смерти замдиректора по научной работе Института вирусологии им. Д.И. Ивановского, одного из создателей вакцины против коронавируса «Спутник V» Бориса Народицкого, пишет RT.
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