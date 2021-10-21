Умер экс-участник группы «ДДТ» Дмитрий Галицкий

Бывший участник группы «ДДТ» Дмитрий Галицкий умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщается в группе «ДДТ клуб» в соцсети «ВКонтакте». Причина смерти музыканта не называется. Дата прощания и похорон будет объявлена позже.

Напомним, Дмитрий Галицкий был участником группы «ДДТ» и вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица». После ухода из «Синей птицы» в 1998 году он два года работал вместе с Вячеславом Малежиком в ансамбле «Саквояж». Также за время карьеры писал песни как автор и композитор.