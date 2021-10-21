Умер экс-участник группы «ДДТ» Дмитрий Галицкий
Бывший участник группы «ДДТ» Дмитрий Галицкий умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщается в группе «ДДТ клуб» в соцсети «ВКонтакте». Причина смерти музыканта не называется. Дата прощания и похорон будет объявлена позже.
Напомним, Дмитрий Галицкий был участником группы «ДДТ» и вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица». После ухода из «Синей птицы» в 1998 году он два года работал вместе с Вячеславом Малежиком в ансамбле «Саквояж». Также за время карьеры писал песни как автор и композитор.
Между тем, 14 октября в возрасте 88 лет скончалась народная артистка СССР Бэла Руденко.
Бэла Руденко — советская оперная певица, лауреат Государственной премии СССР. Она дебютировала на сцене Одесского театра оперы и балета в 1955 году, позже солировала в Киевском театре оперы и балета имени Шевченко, московском Большом театре. Звание народной артистки Руденко получила в 1960 году.
За свою карьеру Руденко выступала в театрах Великобритании, Италии, Франции, Швеции, Японии, США и Канады. Она покинула сцену в 1992 году.
Кроме того, артистка снялась в кинофильмах-концертах «Иван Сусанин», «Человек человеку», «Думка» и «Театр и поклонники».
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