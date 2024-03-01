Умер экс-сенатор от Пензенской области Владимир Едалов

Бывший сенатор от Пензенской области Владимир Едалов умер на 70-м году жизни. Об этом сообщили в правительстве региона.

Умер мэр иркутского Саянска Олег Боровский

Политик ушел из жизни 1 марта. По данным РИА Новости, Едалов серьезно болел.

«Владимир Федорович был профессионалом своего дела, человеком с выдающимися лидерскими и организаторскими качествами, настоящим патриотом ... Работая на ответственных руководящих должностях, он стремился сделать лучше жизнь в Пензенской области, помочь жителям региона в решении масштабных задач и каждодневных проблем», — отметили в правительстве.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, глава Заксобрания региона Вадим Супиков, депутаты палаты, члены правительства, глава Пензы Александр Басенко и председатель гордумы Владимир Мутовкин выразили соболезнования родным и близким Едалова.

Ранее стало известно о смерти бывшего главы правительства СССР, экс-сенатора от Белгородской области Николая Рыжкова, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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