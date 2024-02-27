Умер мэр иркутского Саянска Олег Боровский
Мэр города Саянска Олег Боровский умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев.
Причина смерти чиновника не уточняется.
Губернатор назвал кончину Боровского огромной утратой для всего региона.
«Грамотный руководитель, который много лет управлял городом, своим трудом развивал его, старался сделать комфортнее для жителей. Многое сделал Олег Валерьевич и для наших бойцов. Ездил на передовую, вот буквально недавно отвозил ребятам очередную партию гуманитарного груза», — написал Кобзев в Telegram-канале.
Глава области выразил соболезнования родным и близким Боровского.
Ранее стало известно о смерти бывшего заместителя главы Нефтеюганска Юрия Аладина, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru