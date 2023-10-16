Умер экс-президент Финляндии и нобелевский лауреат Мартти Ахтисаари
Бывший президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии мира 2008 года Мартти Ахтисаари умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила канцелярия нынешнего главы государства Саули Ниинисте.
«Президент Мартти Ахтисаари ушел из жизни в Хельсинки 16 октября в 06:40», — говорится в сообщении.
Ахтисаари родился в 1937 году в Выборге. С 1965 года политик работал в МИД Финляндии, в том числе в качестве посла страны в Танзании, Замбии, Сомали и Мозамбике, также был спецпредставителем генсека ООН в Намибии и позже возглавлял миссию организации в республике.
Мартти Ахтисаари в 1994 году стал первым президентом Финляндии, которого избрали в ходе прямых всенародных выборов главы государства. Политик занимал свой пост до 2000 года. В октябре 2008 года экс-президент получил Нобелевскую премию мира «за важные усилия в разрешении международных конфликтов на нескольких континентах».
Ранее в МИД России сообщили о смерти директора Департамента общеевропейского сотрудничества Николая Кобринца, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru