Умер экс-президент Финляндии и нобелевский лауреат Мартти Ахтисаари

«Президент Мартти Ахтисаари ушел из жизни в Хельсинки 16 октября в 06:40», — говорится в сообщении.

Ахтисаари родился в 1937 году в Выборге. С 1965 года политик работал в МИД Финляндии, в том числе в качестве посла страны в Танзании, Замбии, Сомали и Мозамбике, также был спецпредставителем генсека ООН в Намибии и позже возглавлял миссию организации в республике.

Мартти Ахтисаари в 1994 году стал первым президентом Финляндии, которого избрали в ходе прямых всенародных выборов главы государства. Политик занимал свой пост до 2000 года. В октябре 2008 года экс-президент получил Нобелевскую премию мира «за важные усилия в разрешении международных конфликтов на нескольких континентах».

Ранее в МИД России сообщили о смерти директора Департамента общеевропейского сотрудничества Николая Кобринца, напоминает RT.

