Умер экс-посол России в Италии и Британии Адамишин

Умер бывший посол России в Италии и Великобритании Анатолий Адамишин. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

«С прискорбием сообщаем, что умер чрезвычайный и полномочный посол в отставке Адамишин 1934 года рождения», - подчеркнула дипломат.

Экс-посол работал в МИД в течение 40 лет.

Анатолий Адамишин занимал различные должности во внешнеполитическом ведомстве с 1957 года, пост чрезвычайного и полномочного посла - с 1982-го. Дипломат работал в качестве посла СССР, а затем РФ в Италии (в 1990-1992 годах) и Британии (в 1994-1997-м). Позднее Адамишин занимал пост министра по делам СНГ.

Ранее на 88-м году жизни умер бывший посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Урнов, напоминает RT.

