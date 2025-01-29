Умер экс-управделами Совета министров СССР Михаил Шкабардня
Умер бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня. Об этом сообщила его дочь Алла в беседе с РИА Новости.
По ее словам, экс-управделами скончался «вчера ночью глубокой в 23.20». Государственному деятелю было 94 года.
Михаил Шкабардня родился в 1930 году, окончил Новочеркасский политехнический институт, получил звания доктора технических наук и профессора. С 1954 года он работал на Краснодарском заводе электроизмерительных приборов, дослужился до главного инженера предприятия. Позже Шкабардня возглавлял Техническое и Научно-техническое управления Минприбора СССР, занимал посты замминистра и министра приборостроения, средств автоматизации и систем управления Советского Союза.
В 1989-1990 годах Михаил Шкабардня работал в качестве управляющего делами Совета министров СССР, а затем ушел на пенсию, отказавшись войти в кабмин. Позже он стал ведущим экспертом-советником директора Института проблем управления имени Трапезникова РАН и членом Консультативного совета при Минпромторге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru