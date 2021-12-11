Умер экс-начальник ГРУ Федор Ладыгин

Бывший начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ генерал-полковник Федор Ладыгин умер на 84-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу аппарата Клуба военачальников России Николая Дерябина.

Умер экс-глава военно-медицинской академии Борис Гайдар

По его словам, Ладыгин скончался после продолжительной болезни.

Федор Ладыгин руководил Главным разведывательным управлением с 1992-й по 1997 годы. После отставки из ГРУ Ладыгин занимал пост вице-президента Союза ветеранов военной разведки. В 1999-м Ладыгин участвовал в выборах в Госдуму.

Известно, что военачальника похоронят на Федеральном военно-мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Об этом пишут «Известия».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГРУРазведкаСмерть
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