Умер экс-глава военно-медицинской академии Борис Гайдар
В Санкт-Петербурге умер выдающийся военный нейрохирург Борис Гайдар, сообщается на сайте Военно-медицинской академии (ВМА) им. Кирова. Ему было 76 лет.
Причина смерти пока не уточняется.
Борис Гайдар разработал современную доктрину оказания нейрохирургической помощи в условиях локальных конфликтов. Сам хирург часто выезжал в зону контртеррористической операции на Северном Кавказе в 1999 году.
С 2000 по 2007 год Гайдар возглавлял ВМА. Он провёл масштабную реконструкцию и переоснащение ведущих военных хирургических клиник.
Борис Гайдар награжден орденами «Александра Невского», «За службу Родине в Вооруженных силах», «Орденом Почета» и орденом «За заслуги перед Отечеством».
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