Умер экс-глава военно-медицинской академии Борис Гайдар

В Санкт-Петербурге умер выдающийся военный нейрохирург Борис Гайдар, сообщается на сайте Военно-медицинской академии (ВМА) им. Кирова. Ему было 76 лет.

Причина смерти пока не уточняется.

Борис Гайдар разработал современную доктрину оказания нейрохирургической помощи в условиях локальных конфликтов. Сам хирург часто выезжал в зону контртеррористической операции на Северном Кавказе в 1999 году.

С 2000 по 2007 год Гайдар возглавлял ВМА. Он провёл масштабную реконструкцию и переоснащение ведущих военных хирургических клиник.

Борис Гайдар награжден орденами «Александра Невского», «За службу Родине в Вооруженных силах», «Орденом Почета» и орденом «За заслуги перед Отечеством».

