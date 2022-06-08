Умер экс-губернатор Калининградской области Владимир Егоров

Экс-губернатор Калининградской области Владимир Егоров умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале нынешний глава региона Антон Алиханов.

Губернатор заявил, что для региона это «поистине тяжелая утрата» и выразил соболезнования родным умершего.

Егоров был третьим губернатором Калининградской области. Являлся почетным гражданином региона.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Калининград
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