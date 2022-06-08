Умер экс-губернатор Калининградской области Владимир Егоров
8 июня 202221:54
Экс-губернатор Калининградской области Владимир Егоров умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале нынешний глава региона Антон Алиханов.
Губернатор заявил, что для региона это «поистине тяжелая утрата» и выразил соболезнования родным умершего.
Егоров был третьим губернатором Калининградской области. Являлся почетным гражданином региона.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 646 / сут.
Умерли
380 тыс.+79 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 737 / сут.
- Российская сеть «Лэтуаль» продала свои активы на Украине
- На Марсовом поле в Петербурге можно будет бесплатно отправить открытку по РФ
- В Чехии 127 гражданам стран запретили присоединиться к ВС Украины
- Глава ДНР Пушилин отправил правительство в отставку
- В Италии отменили около 360 рейсов из-за забастовки сотрудников авиакомпаний
- Европарламент призвал дать Украине статус кандидата на членство в ЕС
- СМИ: Huawei закрывает магазины в России
- Росздравнадзор: в стране нет проблем с поставками зарубежного медоборудования
- СМИ: Первый канал поднял зарплату сотрудникам на 20%
- Никарагуа разрешила вводить российские войска на свою территорию
8 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru