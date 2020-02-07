Фортов призвал Счётную палату проанализировать неудачную «реформу РАН»

Экс-президент Российской академии наук (2013-2017 гг.) Владимир Фортов в эфире НСН согласился с некоторыми выводами аудиторов Счётной палаты.

«Тут есть правильные цифры, которые показывают, что мы тратим на науку примерно в 10 раз меньше, чем ведущие страны. Они показывают хроническое недофинансирование нашей науки. Правильный тезис также в том, что в отличие от стран-лидеров у нас доля бюджета в финансировании науки больше, чем в ведущих странах. У нас это примерно 80%, ещё 20% - привлечённые средства от бизнеса. Почти везде в мире наблюдается обратное соотношение.

Тезис о том, что у нас инновационная составляющая промышленности не воспринимает научные исследования, тоже во многом верен. Есть попытки привлечь частный сектор к финансированию исследованию. К сожалению, делают это не очень здорово, потому что всего 0,6% продукции, которая даёт Россия, является инновационной, то есть основана на новых технологиях», - констатировал академик.

Фортов отметил, что считает отчёт Счётной палаты полезным для анализа ситуации. Однако в нём не затронут вопрос об итогах реформы научных академий (она же «реформа РАН») в 2013-2018 годах, посетовал собеседник НСН.

«Реформа 2013 года была воспринята в обществе очень неоднозначно. Недавние опросы показывают, что она нанесла по нашей академической науке очень сильный, болезненный удар, и не решила вопросы, ради которых эта реформа затевалась. Так считают 70% опрошенных учёных. Было бы здорово, если бы реформа академического сектора была проанализирована. И мы увидели бы, какие цели были поставлены, какие цели были достигнуты. Все ученые говорят, что стало работать труднее, потому что чудовищно возрос документооборот, прессинг не научный, а административный, возникло очень много искусственных барьеров, которые тормозят работу учёного каждый день. Как следствие - медленность развития науки, научных школ, результатов и так далее.

Я считаю, что если бы этому уделили большое внимание, то это было бы полезно для дальнейшего развития научного сектора. И тут я согласен с аудиторами, что наука имеет огромное определяющее значение для движения вперёд. Без неё у нас не будет будущего», - заключил экс-президент РАН.

«Реформа РАН» началась в 2013 году по инициативе правительства РФ. Основные преобразования касались разделения исполнителей чисто исследовательских и административно-хозяйственных функций академий наук. Реформа стартовала после того, как Фортов был избран президентом РАН. В 2017 году президиум РАН поддержал переизбрание Фортова, однако академик снял свою кандидатуру и на осенних выборах не баллотировался.

