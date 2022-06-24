Умер экс-депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин
Бывший депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин умер на 73-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики Рустама Минниханова.
«Это большая потеря не только для родных и близких Фатиха Саубановича. Он был яркой фигурой, настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю», — отметили в пресс-службе.
О месте и времени прощания с Сибагатуллиным станет известно позже, пишет «Свободная пресса».
Фатих Сибагатуллин был депутатом Госдумы с 2007 года, отмечает Ura.ru. Политик участвовал в работе нижней палаты парламента пятого, шестого и седьмого созывов. До этого Сибагатуллин занимал пост главы Нурлатского района и города Нурлат (1996-2007 гг.), а в 1990-1995 годах возглавлял министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.
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