Умер экс-депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин

«Это большая потеря не только для родных и близких Фатиха Саубановича. Он был яркой фигурой, настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю», — отметили в пресс-службе.

О месте и времени прощания с Сибагатуллиным станет известно позже, пишет «Свободная пресса».

Фатих Сибагатуллин был депутатом Госдумы с 2007 года, отмечает Ura.ru. Политик участвовал в работе нижней палаты парламента пятого, шестого и седьмого созывов. До этого Сибагатуллин занимал пост главы Нурлатского района и города Нурлат (1996-2007 гг.), а в 1990-1995 годах возглавлял министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

