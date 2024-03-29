Умер экс-депутат Госдумы Александр Косариков
Бывший депутат Госдумы и экс-заместитель губернатора Нижегородской области Александр Косариков умер в возрасте 79 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава законодательного собрания региона Евгений Люлин.
«Умер Александр Николаевич Косариков. Удивительно открытый и общительный политик, любивший людей и природу», - написал парламентарий.
По его словам, Косариков успешно отстаивал интересы Нижегородской области на различных должностях. Причина смерти не названа.
Ранее на 81-м году жизни умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. О его уходе из жизни в связи с болезнью стало известно 24 февраля, отмечает «Радиоточка НСН».
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