Умер диктор Центрального телевидения Юрий Петров

Бывший ведущий программы «Время» Юрий Петров скончался в возрасте 74 лет. Об этом рассказала его коллега Алла Данько в Instagram.

«Умер наш товарищ, коллега, интеллигентный, образованный человек с прекрасным баритоном … Юра первым сообщил о ГКЧП в стране, когда под окнами телецентра стояли два танка и появились автоматчики… Рано, Юра! Скорблю!», – написала Денько.

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Она также отметила, что Петров после закрытия новостного отдела занимался дубляжом, а также снимался в кино.

Юрий Петров был диктором Центрального телевидения с 1982 по 1995 год.

23 июля в Москве простились с тележурналистом, гендиректором Общественного телевидения России Анатолием Лысенко, скончавшегося в возрасте 84 лет после продолжительной болезни, передает RT.


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