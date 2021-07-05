Умер диктор Центрального телевидения Юрий Петров

Бывший ведущий программы «Время» Юрий Петров скончался в возрасте 74 лет. Об этом рассказала его коллега Алла Данько в Instagram.

«Умер наш товарищ, коллега, интеллигентный, образованный человек с прекрасным баритоном … Юра первым сообщил о ГКЧП в стране, когда под окнами телецентра стояли два танка и появились автоматчики… Рано, Юра! Скорблю!», – написала Денько.