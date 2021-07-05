Умер диктор Центрального телевидения Юрий Петров
Бывший ведущий программы «Время» Юрий Петров скончался в возрасте 74 лет. Об этом рассказала его коллега Алла Данько в Instagram.
«Умер наш товарищ, коллега, интеллигентный, образованный человек с прекрасным баритоном … Юра первым сообщил о ГКЧП в стране, когда под окнами телецентра стояли два танка и появились автоматчики… Рано, Юра! Скорблю!», – написала Денько.
Она также отметила, что Петров после закрытия новостного отдела занимался дубляжом, а также снимался в кино.
Юрий Петров был диктором Центрального телевидения с 1982 по 1995 год.
23 июля в Москве простились с тележурналистом, гендиректором Общественного телевидения России Анатолием Лысенко, скончавшегося в возрасте 84 лет после продолжительной болезни, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+25 142 / сут.
Умерли
138 тыс.+663 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+15 484 / сут.
- Директор госпитализированной певицы МакSим обратилась к поклонникам
- Спасатели извлекли 23 человека из-под завалов в Японии
- Депутат предложила вернуться к советской системе ценообразования
- Россиян предупредили об опасности курения после вакцинации
- Умер диктор Центрального телевидения Юрий Петров
- Инфекционист рассказал, как лечить коронавирус у вакцинированных
- Роспотребнадзор: почти половина россиян подвержены нездоровому образу жизни
- Роспотребнадзор назвал финансовые потери России от коронавируса
- В Бангкоке произошел взрыв на химзаводе
- Вильфанд рассказал об опасной погоде в начале недели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru