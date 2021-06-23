Умер сообщивший о полете Гагарина советский диктор Виктор Балашов

Советский диктор Виктор Балашов скончался на 97-м году жизни, сообщил телеканал «Россия 24».

Причина смерти Балашова не уточняется. О времени и месте прощания и похорон станет известно позже.

Виктор Балашов родился в 1924 году, в 1944-м стал диктором Всесоюзного радио. В 1947 году Балашов стал сотрудником Московского телецентра, впоследствии преобразованного в Центральную студию телевидения.

Диктор стал первым человеком, сообщившим о полете Юрия Гагарина в космос в 1961 году.

В разное время Балашов вел телепрограммы «Время», «Победители», «Клуб фронтовых друзей», «Огоньки…». Диктор ушел с телевидения в 1996 году, позже озвучивал документальные и художественные фильмы, а также работал на радиостанции «Говорит Москва».

В 1997 году Балашов получил звание Народного артиста РФ за большие заслуги в области искусства.

