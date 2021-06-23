Умер сообщивший о полете Гагарина советский диктор Виктор Балашов
Советский диктор Виктор Балашов скончался на 97-м году жизни, сообщил телеканал «Россия 24».
Причина смерти Балашова не уточняется. О времени и месте прощания и похорон станет известно позже.
Виктор Балашов родился в 1924 году, в 1944-м стал диктором Всесоюзного радио. В 1947 году Балашов стал сотрудником Московского телецентра, впоследствии преобразованного в Центральную студию телевидения.
Диктор стал первым человеком, сообщившим о полете Юрия Гагарина в космос в 1961 году.
В разное время Балашов вел телепрограммы «Время», «Победители», «Клуб фронтовых друзей», «Огоньки…». Диктор ушел с телевидения в 1996 году, позже озвучивал документальные и художественные фильмы, а также работал на радиостанции «Говорит Москва».
В 1997 году Балашов получил звание Народного артиста РФ за большие заслуги в области искусства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+17 594 / сут.
Умерли
131 тыс.+548 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+12 660 / сут.
- Утечка топлива в реку произошла в ЯНАО
- Умер сообщивший о полете Гагарина советский диктор Виктор Балашов
- Электроснабжение в Керчи и Ялте полностью восстановили после подтоплений
- Совет Федерации одобрил закон о госзащите силовиков
- СМИ: ФСБ задержала летного директора S7 Airlines при продаже должности пилота
- Минобрнауки обсудит допуск вакцинированных студентов на очные занятия
- В Банке России призвали готовиться к новому кризису
- В Подмосковье разыграют еще одну квартиру среди привившихся от COVID-19
- На Украине выявили первые случаи заражения индийским штаммом COVID-19
- Московский зоопарк потратит 31 млн рублей на домик для карликового бегемота Ксюши
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru