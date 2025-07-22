Умер депутат Госдумы Михаил Тарасенко
Представляющий «Единую Россию» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Тарасенко умер в возрасте 77 лет. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, Тарасенко тяжело болел и «болезнь оказалась сильнее»
«Давайте почтим память нашего коллеги, товарища, который с 2007 года с нами в этом зале работал... Тарасенко Михаил Васильевич», - сказал Володин.
Ранее стало известно, что в Москве на 72 году жизни после тяжёлой болезни скончалась председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru