Умер бывший замглавы МИД России Анатолий Потапов
Бывший заместитель министра иностранных дел России, посол в Болгарии Анатолий Потапов умер в возрасте 81 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, дипломат скончался после скоротечной болезни. Она назвала Потапова профессионалом своего дела и надежным человеком.
«В разные периоды жизни он занимал руководящие посты в администрации президента, был заместителем министра иностранных и заместителем министра по делам СНГ, послом в Болгарии», - рассказала Захарова.
В октябре прошлого года умер руководитель департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец. Дипломату был 61 год, отмечает «Радиоточка НСН».
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