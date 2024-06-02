Умер бывший замглавы МИД России Анатолий Потапов

По ее словам, дипломат скончался после скоротечной болезни. Она назвала Потапова профессионалом своего дела и надежным человеком.

«В разные периоды жизни он занимал руководящие посты в администрации президента, был заместителем министра иностранных и заместителем министра по делам СНГ, послом в Болгарии», - рассказала Захарова.

В октябре прошлого года умер руководитель департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец. Дипломату был 61 год, отмечает «Радиоточка НСН».

