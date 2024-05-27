В Коломбо нашли мертвым посла Франции в Шри-Ланке
27 мая 202406:02
Посла Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах Жан-Франсуа Пактэ нашли мертвым, сообщает «Лента.ру».
Он скончался в резиденции в Коломбо. Причиной смерти 53-летнего дипломата стал сердечный приступ.
Ранее посол Гондураса Эльвир Сальгадо умер в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru