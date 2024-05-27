В Коломбо нашли мертвым посла Франции в Шри-Ланке

Посла Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах Жан-Франсуа Пактэ нашли мертвым, сообщает «Лента.ру».

В Мозамбике скончался российский посол Александр Суриков

Он скончался в резиденции в Коломбо. Причиной смерти 53-летнего дипломата стал сердечный приступ.

Ранее посол Гондураса Эльвир Сальгадо умер в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияШри-Ланка

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