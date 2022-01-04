Умер бывший шеф-повар Кремля Виктор Беляев

Глава Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев умер в возрасте 64 лет. Сообщение о смерти бывшего кремлёвского шеф-повара появилось на странице Беляева в Facebook.

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«С прискорбием сообщаем о кончине нашего друга, коллеги, папы, дедушки, шефа и прекрасного человека», — подчеркнуто в публикации. Причина смерти пока не сообщается.

В Национальной ассоциации кулинаров отметили, что Виктор Беляев был хорошим наставником и коллегой. «Сегодня все кулинары России скорбят о том, что мы потеряли поистине великого человека», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ассоциации. Время и место прощания с шеф-поваром станет известно позже.

Виктор Беляев в течение 30 лет работал на кухне Кремля и был директором комбината «Кремлевский». Шеф-повар готовил блюда для важных приемов и для глав государств, в том числе для Бориса Ельцина и Владимира Путина.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КулинарияКремль
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