СМИ: Кремль поручил обеспечить «преемственность курса» на выборах-2024

Подготовку к президентским выборам 2024 года начали в Кремле, сейчас речь идет о возможной кампании действующего главы государства Владимира Путина. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники.

Путин: я имею право баллотироваться на новый срок

Как отмечает издание, предварительные обсуждения на тему грядущих выборов начались еще с лета.

«Обсуждается кампания с определенным кандидатом. Иных вариантов [на данный момент] нет», — рассказал один из собеседников РБК.

При этом источники отмечают, что в Кремле не говорилось о том, что Путин принял решение идти на очередной срок, и пока нет ясности по подготовке кампании. Сам российский лидер публично заявлял, что еще не решил, будет ли баллотироваться в 2024 году, пишет Ura.ru. Однако, по словам еще одного источника РБК, в качестве базового сценария рассматривается именно возможность выдвижения Путина.

Как сообщили собеседники издания, возможная стратегия действий на выборах 2024 года обсуждалась на семинаре в Мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье 16-18 декабря. Участникам обсуждения поручили разработать стратегию для выборов президента, в контексте семинара шла речь о преемственности курса. При этом фамилия потенциального кандидата на пост главы государства не называлась.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президентские ВыборыВладимир ПутинКремль
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