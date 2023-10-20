Умер бывший пресс-секретарь Рамзана Кадырова

Умер бывший пресс-секретарь Рамзана Кадырова и помощник Ахмата Кадырова Альви Каримов. Об этом сообщает «Грозный-информ».

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Каримову было 73 года.Должность пресс-секретаря Рамзана Кадырова он занимал с марта 2009 года по апрель 2020 года. По словам родственников, он умер от онкологии в своем родовом селе Старые Атаги.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
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