Умер бывший пресс-секретарь Рамзана Кадырова
20 октября 202312:17
Умер бывший пресс-секретарь Рамзана Кадырова и помощник Ахмата Кадырова Альви Каримов. Об этом сообщает «Грозный-информ».
Каримову было 73 года.Должность пресс-секретаря Рамзана Кадырова он занимал с марта 2009 года по апрель 2020 года. По словам родственников, он умер от онкологии в своем родовом селе Старые Атаги.
Накануне Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил о смерти бывшего министра культуры СССР Василия Захарова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве по техпричинам приостановили движение поездов МЦК против часовой стрелки
- Рособрнадзор: Изменений или отмены ЕГЭ по иностранным языкам не планируется
- Многодетный отец утонул в семечках в Новосибирской области
- Грета Тунберг поддержала Палестину и Газу
- Умер бывший пресс-секретарь Рамзана Кадырова
- СМИ: Израиль утвердил правила закрытия бюро Al Jazeera
- Следствие ходатайствовало о продлении домашнего ареста Блиновской
- «Аффинаж» выпустили новый альбом «Общество с ограниченной ответственностью»
- Выдача ипотеки в сентябре в России достигла рекордных 955 млрд рублей
- CNN: Арестован один из основателей ХАМАС
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru