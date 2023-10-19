Умер актер из сериала «Каламбур» Сергей Гладков
19 октября 202311:48
Актер Сергей Гладков, известный своим участием в легендарной юмористической программе «Каламбур» и «Маски-шоу», умер в 60 лет. Об этом говорится в Telegram-канале передач.
Гладков - создатель и носитель образа Мужика из «Деревни Дураков», креатор образа Неудачника из рубрики «Бар Каламбур», Дранкель из рубрики «Железный капут», Миссис Бурпул из рубрики «Крутое пике».
Уточняется, что актер последнее время жил в Одессе.
Ранее утром стало известно о смерти актера «Рокки» и «Однажды в Америке» Берта Янга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru