Умер актер из сериала «Каламбур» Сергей Гладков

Актер Сергей Гладков, известный своим участием в легендарной юмористической программе «Каламбур» и «Маски-шоу», умер в 60 лет. Об этом говорится в Telegram-канале передач.

Актер и звезда КВН Сергей Сивохо умер в возрасте 54 лет

Гладков - создатель и носитель образа Мужика из «Деревни Дураков», креатор образа Неудачника из рубрики «Бар Каламбур», Дранкель из рубрики «Железный капут», Миссис Бурпул из рубрики «Крутое пике».

Уточняется, что актер последнее время жил в Одессе.

Ранее утром стало известно о смерти актера «Рокки» и «Однажды в Америке» Берта Янга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://t.me/calambur_group
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