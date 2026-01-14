Умер экс-президент Кипра Василиу

Бывший президент Кипра Георгиос Василиу умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщила его вдова Андрулла в соцсети X.

Политик скончался вечером во вторник «после двух лет страданий». По словам вдовы, экс-президент умер в Центральной больнице Никосии в окружении своей семьи. Он находился в клинике с 6 января.

Георгиос Василиу занимал пост президента Кипра в 1988-1993 годах.

Ранее на 85-м году жизни умер бывший вице-президент США Дик Чейни, напоминает Ura.ru.

