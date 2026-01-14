Умер экс-президент Кипра Василиу
14 января 202611:32
Бывший президент Кипра Георгиос Василиу умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщила его вдова Андрулла в соцсети X.
Политик скончался вечером во вторник «после двух лет страданий». По словам вдовы, экс-президент умер в Центральной больнице Никосии в окружении своей семьи. Он находился в клинике с 6 января.
Георгиос Василиу занимал пост президента Кипра в 1988-1993 годах.
Ранее на 85-м году жизни умер бывший вице-президент США Дик Чейни, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер экс-президент Кипра Василиу
- Ни детям, ни взрослым: Продеус призвал отказаться от купания в проруби
- В Канаде вандалы проникли в здание посольства Ирана
- Apple зарегистрировала товарный знак в России
- Трамп раскрыл конечную цель США в Иране, вспомнив Мадуро и Сулеймани
- Бастрыкин: За преступления в Курской области осудили 371 украинского военного
- Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий
- Жителя Ташкента оштрафовали за звонок в полицию с жалобой на Трампа
- Таксисты раскрыли, что изменит возможность проверки водителя через «Госуслуги»
- В Петербурге предотвратили теракт против сотрудника предприятия ОПК
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru