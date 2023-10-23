Умер бывший первый замминистра обороны Игорь Пузанов

По его словам, генерал армии ушел из жизни накануне вечером «после тяжелой, продолжительной болезни».

Игорь Пузанов родился в 1947 году в Тюмени. Генерал окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени Фрунзе, Военную академию Генштаба Вооруженных сил. В марте 2001 года Пузанова назначили статс-секретарем — первым замминистра обороны. Должность была упразднена в 2004 году.

Позже, в марте 2005-го, Пузанов стал командующим войсками Ленинградского военного округа. В конце 2007 года генерала избрали депутатом Госдумы и уволили в запас из ВС. До последнего времени Пузанов был членом управления генеральных инспекторов Минобороны.

Ранее стало известно о смерти экс-депутата Думы Адриана Пузановского, пишет RT.

