Умер бывший первый замминистра обороны Игорь Пузанов
Бывший статс-секретарь — первый заместитель министра обороны России, член комитета Госдумы по обороне Игорь Пузанов умер в возрасте 76 лет. Об этом заявил глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин, передает ТАСС.
По его словам, генерал армии ушел из жизни накануне вечером «после тяжелой, продолжительной болезни».
Игорь Пузанов родился в 1947 году в Тюмени. Генерал окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени Фрунзе, Военную академию Генштаба Вооруженных сил. В марте 2001 года Пузанова назначили статс-секретарем — первым замминистра обороны. Должность была упразднена в 2004 году.
Позже, в марте 2005-го, Пузанов стал командующим войсками Ленинградского военного округа. В конце 2007 года генерала избрали депутатом Госдумы и уволили в запас из ВС. До последнего времени Пузанов был членом управления генеральных инспекторов Минобороны.
Ранее стало известно о смерти экс-депутата Думы Адриана Пузановского, пишет RT.
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