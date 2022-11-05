Умер бывший первый заместитель мэра Москвы Петр Аксенов

«Ушел из жизни Петр Николаевич Аксенов, первый заместитель руководителя департамента строительства города Москвы. Практически вся трудовая биография Петра Николаевича была связана с Москвой, он отдал нашему городу более полувека жизни, пройдя славный путь от рабочего на стройке до главы целых отраслей огромного мегаполиса, умелого и мудрого руководителя», - отметил президент МТПП Владимир Платонов в публикации на сайте.

Петр Аксенов родился 25 августа 1946 года в селе Павловское Липецкой области. Он занимал являлся замруководителя департамента строительства с апреля 2011 года. До этого времени был префектом Южного и Юго-Западного административных округов. С 2002-го по 2007 годы руководил Комплексом городского хозяйства, занимал пост первого заместителя мэра Москвы. Затем стал первым замруководителя департамента градостроительной политики и реконструкции города. В период 2008-2011 годов работал первым замруководителя департамента дорожно-мостового и инженерного строительства Москвы. Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, а также рядом других государственных и городских наград, передает ТАСС.

