Умер депутат Госдумы Николай Петрунин

Депутат Госдумы Николай Петрунин умер после тяжелой болезни. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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«После тяжелой болезни ушел из жизни депутат Государственной Думы Николай Юрьевич Петрунин. Николай Юрьевич с 2016 года представлял в Государственной Думе Тульскую область», - сообщили в Госдуме.

Свои соболезнования близким депутата выразил спикер Думы Вячеслав Володин.

Николаю Петрунину было 46 лет. Парламентарий представлял фракцию «Единая Россия» и был первым зампредом комитета по энергетике.

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ФОТО: РИА Новости
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