Умер депутат Госдумы Николай Петрунин
Депутат Госдумы Николай Петрунин умер после тяжелой болезни. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«После тяжелой болезни ушел из жизни депутат Государственной Думы Николай Юрьевич Петрунин. Николай Юрьевич с 2016 года представлял в Государственной Думе Тульскую область», - сообщили в Госдуме.
Свои соболезнования близким депутата выразил спикер Думы Вячеслав Володин.
Николаю Петрунину было 46 лет. Парламентарий представлял фракцию «Единая Россия» и был первым зампредом комитета по энергетике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru