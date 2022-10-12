Умер депутат Госдумы Николай Петрунин

«После тяжелой болезни ушел из жизни депутат Государственной Думы Николай Юрьевич Петрунин. Николай Юрьевич с 2016 года представлял в Государственной Думе Тульскую область», - сообщили в Госдуме.

Свои соболезнования близким депутата выразил спикер Думы Вячеслав Володин.

Николаю Петрунину было 46 лет. Парламентарий представлял фракцию «Единая Россия» и был первым зампредом комитета по энергетике.

