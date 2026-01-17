Умер бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь
Ушел из жизни бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Ростислав Швец). Об этом говорится в Telegram-канале Крымской митрополии.
Ему было 86 лет. Он возглавлял Крымскую кафедру с 1992 по 2023 год.
В митрополии уточнили, что прощание с архиереем пройдет 17 января с 19:00 вечера по московскому времени и 18 января в течение дня в нижнем храме кафедрального Александро-Невского собора.
Кроме того, отмечается, что траурное мероприятие запланировано на 13:00 по Москве 19 января в верхнем храме собора. В митрополии добавили, что отпевание пройдет в верхнем храме 19 января с 16:00 часов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
