Умер бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь

Ему было 86 лет. Он возглавлял Крымскую кафедру с 1992 по 2023 год.

В митрополии уточнили, что прощание с архиереем пройдет 17 января с 19:00 вечера по московскому времени и 18 января в течение дня в нижнем храме кафедрального Александро-Невского собора.

Кроме того, отмечается, что траурное мероприятие запланировано на 13:00 по Москве 19 января в верхнем храме собора. В митрополии добавили, что отпевание пройдет в верхнем храме 19 января с 16:00 часов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».