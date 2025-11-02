Умер бывший главред «Известий» Иван Лаптев

Ушел из жизни бывший главный редактор «Известий» Иван Лаптев. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на его жену Татьяну Кареву.

По данным источника, журналист скончался в больнице. Ему был 91 год.

В 1964 году Иван Лаптев начал работать в газете «Советская Россия» и журнале «Коммунист». Он являлся заместителем главного редактора газеты «Правда», а с 1984 по 1990 год был главредом «Известий».

В 1990–1991 годах Лаптев работал председателем совета Союза Верховного Совета СССР. Журналист был удостоен множества государственных наград, в том числе ордена Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

