Умер бывший главный редактор kommersant.ru Павел Черников

Павел Черников начал работать в «Коммерсанте» в 1999 году в должности редактора информцентра и быстро стал важной частью редакции, став автором справочников. В 2003 году Черников стал ответственным секретарем журнала «Коммерсантъ Власть», а в 2006 году возглавил сайт kommersant.ru.

После ухода из «Коммерсанта» в 2011 году Черников занимался цифровыми проектами в таких компаниях, как Digital October и VRTech, передает «Радиоточка НСН».

