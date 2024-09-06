Умер бывший главный редактор kommersant.ru Павел Черников
Бывший главный редактор сайта kommersant.ru Павел Черников умер, сообщается на сайте газеты «Коммерсантъ».
По информации издания, Черников скончался 6 сентября.
Павел Черников начал работать в «Коммерсанте» в 1999 году в должности редактора информцентра и быстро стал важной частью редакции, став автором справочников. В 2003 году Черников стал ответственным секретарем журнала «Коммерсантъ Власть», а в 2006 году возглавил сайт kommersant.ru.
После ухода из «Коммерсанта» в 2011 году Черников занимался цифровыми проектами в таких компаниях, как Digital October и VRTech, передает «Радиоточка НСН».
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