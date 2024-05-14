Умер журналист Максим Кононенко
В Москве скончался журналист Максим Кононенко. Об этом телеканалу RT сообщила его супруга.
Причина смерти журналиста не уточняется, ему было 53 года. Кононенко писал колонки для сайта телеканала, а также сотрудничал с рядом других изданий.
Многие знали его как «мистера Паркера» из ЖЖ. В нулевые он был одним из соведущих в программе «Реальная политика» на НТВ. Кононенко также был главным редактором интернет-газеты "Дни.ру" и музыкальным обозревателем "Газеты". Также в свое время был шеф-редактором газеты «Re:Акция». Был одним из колумнистов сетевой газеты "Взгляд.ру".
Телеканал RT принес соболезнования родным и близким Кононенко.
Ранее, 6 мая, на 90 году жизни скончался французский журналист и телеведущий Бернар Пиво, сообщила французская телерадиокомпания France Info, передает «Радиоточка НСН».
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