Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев

Соловьев ушел из жизни после продолжительной болезни. Он возглавлял регион в 2014-2017 годах.

Министерство здравоохранения Удмуртии выразило глубокие соболезнования родным и близким Соловьева.

В октябре 2020 года суд признал чиновника виновным в получении крупной взятки. Его приговорили к 10 годам колонии и штрафу в размере 275 миллионов рублей, однако позже освободили от заключения по состоянию здоровья.

В марте в Москве умер бывший глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров, сообщает «Радиоточка НСН».

