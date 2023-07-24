Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев
На 74-м году жизни скончался экс-глава Удмуртии Александр Соловьев, сообщили в пресс-службе руководителя республики, передает РИА Новости.
Соловьев ушел из жизни после продолжительной болезни. Он возглавлял регион в 2014-2017 годах.
Министерство здравоохранения Удмуртии выразило глубокие соболезнования родным и близким Соловьева.
В октябре 2020 года суд признал чиновника виновным в получении крупной взятки. Его приговорили к 10 годам колонии и штрафу в размере 275 миллионов рублей, однако позже освободили от заключения по состоянию здоровья.
В марте в Москве умер бывший глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru