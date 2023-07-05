Глава МИД Италии раскрыл содержание последнего сообщения от Берлускони
Министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни в эфире телеканала RAI3 рассказал о последнем сообщении от бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони.
Таяни уточнил, что получил последнее сообщения от Берлускони накануне его смерти. Политик просил главу МИД поговорить с госсекретарем США Энтони Блинкеном о мире на Украине.
«Мы должны вместе над ним работать», - написал Берлускони.
Бывший премьер-министр Италии умер 12 июня на 87-м году жизни в Милане. Политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Взрыв в Макеевке: выбиты стекла в сотнях домов
- Глава МИД Италии раскрыл содержание последнего сообщения от Берлускони
- Зеленский обсудил с Макроном ситуацию в России
- ПА ОБСЕ признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией
- Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом
- Во Франции задержали 3,6 тысячи человек в ходе беспорядков
- СМИ: сын Байдена находился в Белом доме до обнаружения там кокаина
- Минздрав Украины выпустил рекомендации на случай взрыва на ЗАЭС
- «Зенит» проиграл сербской «Црвене Звезде» в домашнем матче
- Премьер Румынии призвал разместить в стране войска ФРГ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru