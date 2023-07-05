Глава МИД Италии раскрыл содержание последнего сообщения от Берлускони

Министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни в эфире телеканала RAI3 рассказал о последнем сообщении от бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони.

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Таяни уточнил, что получил последнее сообщения от Берлускони накануне его смерти. Политик просил главу МИД поговорить с госсекретарем США Энтони Блинкеном о мире на Украине.

«Мы должны вместе над ним работать», - написал Берлускони.

Бывший премьер-министр Италии умер 12 июня на 87-м году жизни в Милане. Политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза, передает «Радиоточка НСН».

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