Глава МИД Италии раскрыл содержание последнего сообщения от Берлускони

Таяни уточнил, что получил последнее сообщения от Берлускони накануне его смерти. Политик просил главу МИД поговорить с госсекретарем США Энтони Блинкеном о мире на Украине.

«Мы должны вместе над ним работать», - написал Берлускони.

Бывший премьер-министр Италии умер 12 июня на 87-м году жизни в Милане. Политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза, передает «Радиоточка НСН».

