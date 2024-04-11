Умер американский футболист и актер О. Джей Симпсон

Актер получил скандальную известность после обвинений в убийстве бывшей жены и случайного свидетеля преступления, который приехал к дому потерпевшей. Симпсона оправдал суд присяжных, он избежал смертной казни. При этом американская общественности была уверена в его виновности, на это указывал ряд неопровержимых улик. Позже Симпсон все равно оказался в тюрьме за ограбление в 2007 году, он вышел на свободу осенью 2017 года.

В заявлении семьи О. Джей Симпсона сказано, что он умер в окружении детей и близких, борясь с онкологией. О. Джей Симпсон — звезда американской футбольной лиги, он был включен в Зал Славы профессионального американского футбола. Он также снимался в кино, например, играл роль детектива Нортберга в трилогии «Голый пистолет».

