Умер советский космонавт Владимир Аксенов

Глава корпорации Юрий Борисов выразил соболезнования семье космонавта. Жизненный путь Аксенова был наполнен созидательным трудом и преданностью делу, сказал он.

В «Роскосмосе» напомнили, что космонавт осуществил первый испытательный полет корабля «Союз Т-2». В госкорпорации отметили нестандартное мышление и неутомимую энергию Аксенова.

В конце 2023 года в возрасте 90 лет умерла полковник-инженер в отставке Валентина Пономарева. Она была вторым дублером Валентины Терешковой, передает «Радиоточка НСН».

