Умер советский космонавт Владимир Аксенов
Летчик-космонавт и дважды Герой СССР Владимир Аксенов скончался на 90-м году жизни, сообщила в своем Telegram-канале госкорпорация «Роскосмос».
Глава корпорации Юрий Борисов выразил соболезнования семье космонавта. Жизненный путь Аксенова был наполнен созидательным трудом и преданностью делу, сказал он.
В «Роскосмосе» напомнили, что космонавт осуществил первый испытательный полет корабля «Союз Т-2». В госкорпорации отметили нестандартное мышление и неутомимую энергию Аксенова.
В конце 2023 года в возрасте 90 лет умерла полковник-инженер в отставке Валентина Пономарева. Она была вторым дублером Валентины Терешковой, передает «Радиоточка НСН».
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