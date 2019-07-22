Умер актёр из «Спортлото-82» Гайдая

Актёр Денис Кмит, получивший известность по роли Павла в комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82», умер на 60 году жизни. Об этом сообщил в соцсетях продюсер Вячеслав Шмыров. Он отметил, что тридцать с лишним лет после травмы позвоночника артист был прикован к инвалидному креслу, передает RT. Последние несколько лет Кмит также боролся с раком желудка.

Мать Дениса Кмита – знаменитый фотокорреспондент Галина Кмит, отец — актёр Николай Гриценко. Однако официальный отец, усыновивший Дениса — популярный актёр Леонид Кмит, настоящее имя которого Алексей. Как отмечает РЕН ТВ, Галина Кмит ушла из жизни три месяца назад в возрасте 87 лет.

Фильм «Спортлото-82» вышел на экраны в 1982 году. Кмит исполнил в картине роль Павла, жениха девушки Тани, которая едет к нему на отдых. Вскоре после съемок Кмит серьёзно травмировал позвоночник. Позднее он сыграл роли в нескольких фильмах, писал стихи, писал картины.

