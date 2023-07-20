Умер актер Владимир Портнов

Смерть настигла актера 14 июля, однако информация об этом стала известна только сейчас. Причина не указывается.

Портнов начал свою телевизионную карьеру в 1982 году в мелодраме «Предел желаний». Одной из самых значимых ролей для него была роль ювелира в «Узнике замка Иф».

