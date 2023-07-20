Умер актер Владимир Портнов

Умер советский и израильский актер Владимир Портнов, сообщает «Российская газета». Звезде фильма «Узник замка Иф» было 82 года.

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Смерть настигла актера 14 июля, однако информация об этом стала известна только сейчас. Причина не указывается.

Портнов начал свою телевизионную карьеру в 1982 году в мелодраме «Предел желаний». Одной из самых значимых ролей для него была роль ювелира в «Узнике замка Иф».

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ФОТО: Одесская киностудия
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