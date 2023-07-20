Умер актер Владимир Портнов
20 июля 202314:51
Умер советский и израильский актер Владимир Портнов, сообщает «Российская газета». Звезде фильма «Узник замка Иф» было 82 года.
Смерть настигла актера 14 июля, однако информация об этом стала известна только сейчас. Причина не указывается.
Портнов начал свою телевизионную карьеру в 1982 году в мелодраме «Предел желаний». Одной из самых значимых ролей для него была роль ювелира в «Узнике замка Иф».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru