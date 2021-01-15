Умер актер, сыгравший Сиси Кэпвела в «Санта-Барбаре»

Американский актер Питер Марк Ричман скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщает The Wollywood Reporter.

Издание отмечает, что смерть наступила от естественных причин. Тело Ричмана было обнаружено сегодня в его собственном доме в Вудленд-Хиллз.

Актер получил известность благодаря ролям в фильмах «Черная орхидея», «Голый пистолет 2 1/2: Запах страха», а так же ролями в сериалах «Санта-Барбара»,«Династия», «Беверли-Хиллз 90210» и «Звездный путь».



