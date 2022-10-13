Алан Рикман настоял на изменении сцены убийства Дамблдора

Британский актер Алан Рикман был недоволен сценой смерти персонажа Альбуса Дамблдора в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Об этом говорится в его мемуарах «Безумно, глубоко: Дневники Алана Рикмана», отрывок из которых опубликовало издание Insider (признано СМИ-иноагентом).

В указанной сцене персонаж Рикмана профессор Северус Снейп вмешивается, чтобы убить директора Хогвартса Дамблдора вместо Драко Малфоя. Согласно сюжету, ранее он пообещал матери ученика Нарциссе, что будет защищать ее сына.

Рикман решил изменить сцену, придя к выводу, что ей «не хватает драматизма». В связи с этим актер настоял на том, чтобы убрать из речи Снейпа одну реплику, в которой он объясняет, почему он убивает Дамблдора.

«Я полагаю, что строчка Снейпа: "Я дал слово. Я дал обет" сбивала зрителей с толку и упрощала сцену», — написал Рикман.

