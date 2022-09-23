Умер актер из телесериала «Четыре танкиста и собака»

Польский актер Франчишек Печка умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщило Министерство культуры и национального наследия Польши.

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Зрителю актер известен по роли Густава Еленя по прозвищу «Густлик» в телесериале «Четыре танкиста и собака». Он объявил о завершении своей карьеры в 2022 году.

Причина смерти актера не сообщается.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Польша
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