Актер Ален Делон пообещал Зеленскому приехать в Киев
Французский актер Ален Делон пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приехать в Киев.
По словам актера, он осуществит поездку, как только сможет нормально ходить.
Делон публично заявил о поддержке украинского народа в противостоянии с Россией. Кроме того, актер принял участие в специальном телепроекте, посвященном украинскому поэту Тарасу Шевченко, и прочитал несколько строк из стихотворения автора.
Ранее сообщалось, что актер возьмёт у Зеленского интервью для канала TV5 World, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,6 млн+53 457 / сут.
Умерли
386 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
19,6 млн+57 019 / сут.
- Умер заслуженный деятель искусств РСФРС Борис Добродеев
- Актер Ален Делон пообещал Зеленскому приехать в Киев
- В Москве для удобства жителей откроют временные пункты мобилизации
- Военком предупредил адвокатов об ответственности за противодействие мобилизации
- Тарифы на ЖКХ в России с декабря в среднем увеличат на 9%
- Финляндия запретит въезд россиянам по шенгену любой страны
- В приграничном округе Белгородской области школы переведены на дистанционный формат
- «Чай с мелиссой»: Терапевт назвала напитки для успокоения нервов
- Власти Украины поделили области на четыре типа
- Турция призвала отменить право вето в Совбезе ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru