Актер Ален Делон пообещал Зеленскому приехать в Киев

Французский актер Ален Делон пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приехать в Киев.

По словам актера, он осуществит поездку, как только сможет нормально ходить.

Делон публично заявил о поддержке украинского народа в противостоянии с Россией. Кроме того, актер принял участие в специальном телепроекте, посвященном украинскому поэту Тарасу Шевченко, и прочитал несколько строк из стихотворения автора.

Ранее сообщалось, что актер возьмёт у Зеленского интервью для канала TV5 World, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».