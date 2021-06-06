Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Молодежка»

Эту причину смерти подтвердили ТАСС и в российской лиге M-1 Global, с которой сотрудничал артист.

«Артем скончался от последствий коронавируса. Его легкие были поражены на 87%. 5 июня у него разорвало легкое. Приносим соболезнования родным и близким», - цитирует агентство собеседника.

Артем Анчуков родился 19 июля 1981 года в Вологде. С 2003 года служил в труппе Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического театра «Буфф». Известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Опера. Хроники убойного отдела», «Бандитский Петербург», «Агентство НЛС», «Молодежка» и других. Ему было присвоено звание народного артиста республики Ингушетия, пишет Газета.ru.

