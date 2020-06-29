СМИ: Актер из «Улицы разбитых фонарей» ударил ножом жену

Российский актер Владислав Третьяк, известный по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей», напал с ножом на жену. Женщина получила резаную рану лица, передает РЕН ТВ.



Супруга артиста уже обратилась с заявлением в полицию. Она сообщила, что муж нанес ей рану во время семейной ссоры. Другие подробности инцидента не сообщаются. По факту заявления проводится проверка.



Третьяк сыграл в таких сериалах как «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Общая терапия» и «Последний министр».

