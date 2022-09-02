Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Николаев
2 сентября 202221:17
Умер актер Сергей Николаев, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщил театр «Комедианты», в котором служил актер.
Отмечается, что смерть наступила 1 сентября. Николаеву было 46 лет. Причина смерти не уточняется, однако в сообщении театра указано, что смерть наступила «неожиданно».
Прощание с артистом состоится в понедельник 5 сентября в театре.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru