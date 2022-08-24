Актер Максим Пинскер умер в Москве
Актер Максим Пинскер умер в Москве на 59 году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его экс-жену Ирину Пинскер, передает ТАСС.
Бывшая супруга отметила, что Пинскер умер в больнице. Она добавила, что вскрытие назначено на 25 августа, после чего станет известно, что стало причиной смерти.
Актер известен своими ролями в сериалах «Интерны», «Час Волкова», фильмах «Дурак», «Тяжеловес». Пинскер в 1992 году окончил Школу-студию МХАТ, после чего стал актером Театра Маяковского.
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