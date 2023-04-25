Умер народный артист России Геннадий Богачев
Актер Большого драматического театра имени Товстоногова, народный артист России Геннадий Богачев умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщили в пресс-службе БДТ.
Артист ушел из жизни после тяжелой болезни.
«Всю ... профессиональную жизнь Геннадий Богачев посвятил БДТ: в 1969 году, сразу после выпуска из Ленинградского театрального института, он был принят в труппу Георгием Товстоноговым», — отметили в петербургском театре.
За годы служения в БДТ актер сыграл более пятидесяти ролей, в том числе в спектаклях Товстоногова «Ханума», «Пиквикский клуб», «Ревизор», «На дне».
Помимо театральных работ, Геннадий Богачев известен по ролям в фильмах и сериалах «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Агент национальной безопасности», «Мастер и Маргарита», «Простые вещи». Также артист занимался озвучкой: в российском прокате его голосом говорят персонажи Ричарда Гира, Роберта Де Ниро и Мела Гибсона.
БДТ принес соболезнования родным и близким Богачева.
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