Актер и звезда КВН Сергей Сивохо умер в возрасте 54 лет

Данные о смерти Сивохо также подтвердила подруга актера Светлана Бердецкая.

«Сегодня в 5:40 утра умер мой добрый друг, нежно любимый мной человек, большой друг Израиля, замечательный артист Сергей Анатольевич Сивохо», — написала Бердецкая в соцсетях.

Ранее о смерти актера и бывшего КВНщика сообщила поэт, член Союза писателей Донецкой Народной Республики Анна Ревякина. Однако позже она уточнила, что Сивохо находится в больнице в тяжелом состоянии и доживает «последние часы». Как отмечала Ревякина, у артиста полиорганная недостаточность на фоне сепсиса, и вскоре его отключат от системы жизнеобеспечения.

