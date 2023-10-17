Актер и звезда КВН Сергей Сивохо умер в возрасте 54 лет
Украинский актер, шоумен и продюсер Сергей Сивохо умер на 55-м году жизни. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу артиста.
Данные о смерти Сивохо также подтвердила подруга актера Светлана Бердецкая.
«Сегодня в 5:40 утра умер мой добрый друг, нежно любимый мной человек, большой друг Израиля, замечательный артист Сергей Анатольевич Сивохо», — написала Бердецкая в соцсетях.
Ранее о смерти актера и бывшего КВНщика сообщила поэт, член Союза писателей Донецкой Народной Республики Анна Ревякина. Однако позже она уточнила, что Сивохо находится в больнице в тяжелом состоянии и доживает «последние часы». Как отмечала Ревякина, у артиста полиорганная недостаточность на фоне сепсиса, и вскоре его отключат от системы жизнеобеспечения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru