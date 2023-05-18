Умер актер из сериала «Глухарь» Рустам Уразаев

После продолжительной болезни в возрасте 65 лет ушел из жизни актер и режиссер Рустам Уразаев, пишут СМИ.

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Сообщается, что у актера был рак третьей стадии. Он проходил лечение в московской клинике.

Уразаев родился 21 января 1958 года. Карьеру актера начал в возрасте 16 лет.

Он сыграл более 50 ролей в театре и кино. В частности, Уразаев снялся в картинах «Глухарь» и «Псевдоним Албанец».

Советско-латвийская актриса Регина Разума 16 мая умерла в возрасте 71 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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