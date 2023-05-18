Умер актер из сериала «Глухарь» Рустам Уразаев
18 мая 202321:33
После продолжительной болезни в возрасте 65 лет ушел из жизни актер и режиссер Рустам Уразаев, пишут СМИ.
Сообщается, что у актера был рак третьей стадии. Он проходил лечение в московской клинике.
Уразаев родился 21 января 1958 года. Карьеру актера начал в возрасте 16 лет.
Он сыграл более 50 ролей в театре и кино. В частности, Уразаев снялся в картинах «Глухарь» и «Псевдоним Албанец».
Советско-латвийская актриса Регина Разума 16 мая умерла в возрасте 71 года, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru