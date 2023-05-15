Умер актер из «Юноны и Авось» Владимир Кузнецов

«Ушел из жизни Владимир Алексеевич Кузнецов, который служил в "Ленкоме" на протяжении 45 лет — с 1969 по 2014 годы», — говорится в сообщении.

Причина смерти артиста не уточняется.

Владимир Кузнецов родился в 1943 году в Троицке Челябинской области. После окончания Школы-студии МХАТ актер стал артистом «Ленкома», пишет РИА ФАН. Кузнецов сыграл во многих спектаклях театра («Жестокие игры», «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» «Гамлет», «Оптимистическая трагедия», «Королевские игры» и других).

Актер также снимался в кино, он известен зрителю по работам в картинах «Битва за Москву», «Тихое следствие», «Юнона и Авось», «В полосе прибоя», сериалах «Доктор Тырса», «Рублевка live», «Час Волкова», отмечает телеканал «360».

