Умер актер фильма «Битва за Севастополь»

Крыжановский умер от инфаркта и сопутствующих осложнений, ему было 66 лет. Прощание пройдет в Киевском академическом театре, где он последнюю четверть века занимал должность директора и художественного руководителя.

Актер снимался в таких проектах как «Швабра», «Нюхача», «Возвращение Мухтара», «Мажор», «Битва за Севастополь» и так далее.

