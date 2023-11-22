Умер актер фильма «Битва за Севастополь»

Сын известного украинского актера Александра Крыжановского сообщил о смерти отца.

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Крыжановский умер от инфаркта и сопутствующих осложнений, ему было 66 лет. Прощание пройдет в Киевском академическом театре, где он последнюю четверть века занимал должность директора и художественного руководителя.

Актер снимался в таких проектах как «Швабра», «Нюхача», «Возвращение Мухтара», «Мажор», «Битва за Севастополь» и так далее.

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