Умер актер фильма «Битва за Севастополь»
22 ноября 202314:05
Сын известного украинского актера Александра Крыжановского сообщил о смерти отца.
Крыжановский умер от инфаркта и сопутствующих осложнений, ему было 66 лет. Прощание пройдет в Киевском академическом театре, где он последнюю четверть века занимал должность директора и художественного руководителя.
Актер снимался в таких проектах как «Швабра», «Нюхача», «Возвращение Мухтара», «Мажор», «Битва за Севастополь» и так далее.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru