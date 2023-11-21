В ДНР при обстреле погибла российская актриса Полина Меньших
В Донецкой республике при обстреле со стороны Украины погибла актриса Полина Меньших, приехавшая в Донбасс с волонтерским концертом.
О гибели 40-летней актрисы сообщила санкт-петербургская театр-студия «Портал» в своих соцсетях. Информацию подтвердила ученица Меньших.
Запланированная на 9 декабря постановка фэнтези-мюзикла «Последнее испытание» будет посвящена памяти погибшей.
Меньших приехала с концертом к российским военным. Очевидцы заявили, что одна из ракет попала в машину волонтеров, вторая - в гримерку с артистами, пишет «Российская газета».
Полина Меньших руководила театром «НЕЖЕНЬ». Актриса родилась в Москве.
В октябре в Луганской республике умер заслуженный деятель искусств России Михаил Голубович. Ему было 79 лет, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru