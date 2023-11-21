В ДНР при обстреле погибла российская актриса Полина Меньших

О гибели 40-летней актрисы сообщила санкт-петербургская театр-студия «Портал» в своих соцсетях. Информацию подтвердила ученица Меньших.

Запланированная на 9 декабря постановка фэнтези-мюзикла «Последнее испытание» будет посвящена памяти погибшей.

Меньших приехала с концертом к российским военным. Очевидцы заявили, что одна из ракет попала в машину волонтеров, вторая - в гримерку с артистами, пишет «Российская газета».

Полина Меньших руководила театром «НЕЖЕНЬ». Актриса родилась в Москве.

В октябре в Луганской республике умер заслуженный деятель искусств России Михаил Голубович. Ему было 79 лет, сообщает «Радиоточка НСН».

